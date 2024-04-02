Боярова (???) Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти07.10.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
14.11.1871
Рождение ребёнка
14.03.1876
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Купреянов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
15.01.1878
Отец ребёнка: Купреянов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
13.02.1880
Отец ребёнка: Купреянов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
10.04.1884
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Купреянов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
11.08.1885
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Купреянов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
26.04.1887
Сын: Бояров Егор Иванович
Отец ребёнка: Купреянов Иван Никифорович
Смерть
07.10.1895