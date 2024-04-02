Боярова (???) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярова (???) Татьяна Ильинична

Место рождения

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

07.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.11.1871

Муж: Купреянов Иван Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1876

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Купреянов Иван Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1878

Сын: Бояров Филипп Иванович

Отец ребёнка: Купреянов Иван Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1880

Сын: Бояров Вукол Иванович

Отец ребёнка: Купреянов Иван Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1884

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Купреянов Иван Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1885

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Купреянов Иван Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1887

Сын: Бояров Егор Иванович

Отец ребёнка: Купреянов Иван Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.10.1895
Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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