Стародубов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Сын: Анатолий
Мать ребёнка: Стародубова (Наймушина) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Стародубов Виталий Петрович
Мать ребёнка: Стародубова (Наймушина) Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно