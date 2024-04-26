Стародубов Петр Иванович 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стародубов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубова (Наймушина) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Анатолий

Мать ребёнка: Стародубова (Наймушина) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Стародубов Виталий Петрович

Мать ребёнка: Стародубова (Наймушина) Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно

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