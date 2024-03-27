Зайнуллин Лотфулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайнуллин Лотфулла

Зайнуллин Лотфулла

Место рождения

д.КырТявгельдино

Дата рождения

06.01.1902

Дата смерти

17.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1902

Отец: Фазлуллин Зайнулла

Мать: Бибитайфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллина (Исмагилова) Хоршитбану

Рождение ребёнка
10.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина (Исмагилова) Хоршитбану

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина (Исмагилова) Хоршитбану

Рождение ребёнка
01.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина (Исмагилова) Хоршитбану

Работа или профессия
С 1938 по 1941
Председатель колхоза им.Калинина
Смерть
17.03.1942
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.