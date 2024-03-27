Зайнуллин Лотфулла
Место рожденияд.КырТявгельдино
Дата рождения06.01.1902
Дата смерти17.03.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1902
Отец: Фазлуллин Зайнулла
Мать: Бибитайфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
01.05.1936
Работа или профессия
С 1938 по 1941
Председатель колхоза им.Калинина
Смерть
17.03.1942
Похороны
Неизвестно