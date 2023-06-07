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Василий Трофимов
Василий Трофимов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1848
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Трофим Феоктистов
Около 1814 г.р.
Мать
Хавронья Андреева
Около 1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец:
Трофим Феоктистов
Мать:
Хавронья Андреева
Смерть
1851
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