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Терлеев Василий Парфенович

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

05.04.1898

Дата смерти

10.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1898

Отец: Терлеев Парфен Максимов

Мать: Терлеева Анастасия Иоаннова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.09.1927

Сын: Терлеев Куприян Васильевич

Мать ребёнка: Терлеева Прасковья Лукьяновна

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терлеева Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Терлеева Прасковья Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терлеева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Терлеева Прасковья Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терлеев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Терлеева Прасковья Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терлеева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Терлеева Прасковья Лукьяновна

Смерть
10.02.1945
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