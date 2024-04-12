Терлеев Василий Парфенович
Место рождения
Дата рождения05.04.1898
Дата смерти10.02.1945
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1898
Рождение ребёнка
28.09.1927
Сын: Терлеев Куприян Васильевич
Мать ребёнка: Терлеева Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терлеева Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Терлеева Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терлеева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Терлеева Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Терлеева Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терлеева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Терлеева Прасковья Лукьяновна
Смерть
10.02.1945