Анна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.03.1761
Муж: Василий Яковлев
с.Приимково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764
Сын: Егор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Евдо??? (Авдотья???) Васильевна
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Фонд № 230. Оп.13-2. Д. 3056
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Смерть
Неизвестно