Анна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Игнатьева

Анна Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.03.1761

Муж: Василий Яковлев

с.Приимково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Егор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Евдо??? (Авдотья???) Васильевна

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Фонд № 230. Оп.13-2. Д. 3056
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close