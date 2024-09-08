Афанаскин Алексей Леонтьев
Место рождения
Дата рождения08.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1886
ГАРО ф627 о278 д142
Крещение
09.03.1886
Бракосочетание
04.11.1912
ф203 о780 д4348 стр 342
Рождение ребёнка
17.08.1913
Дочь: (Афанаскин) Анфиса Алексеевна
Мать ребёнка: Афанаскина (Шустрова) Татьяна Ивановна
ЦГА Москвы, ф203, о780, д4493, стр 339
Рождение ребёнка
15.09.1914
Сын: Афанаскин Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Афанаскина (Шустрова) Татьяна Ивановна
ЦГА Москвы, ф 203, о 780, д 4798, стр. 532
Рождение ребёнка
1923
Сын: Афанаскин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Афанаскина (Шустрова) Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно