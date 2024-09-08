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Афанаскин Алексей Леонтьев

Место рождения

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1886

Отец: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Мать: Афанаскина Домна Алексеева

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д142
Крещение
09.03.1886
Бракосочетание
04.11.1912

Жена: Афанаскина (Шустрова) Татьяна Ивановна

ф203 о780 д4348 стр 342
Рождение ребёнка
17.08.1913

Дочь: (Афанаскин) Анфиса Алексеевна

Мать ребёнка: Афанаскина (Шустрова) Татьяна Ивановна

ЦГА Москвы, ф203, о780, д4493, стр 339
Рождение ребёнка
15.09.1914

Сын: Афанаскин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Афанаскина (Шустрова) Татьяна Ивановна

ЦГА Москвы, ф 203, о 780, д 4798, стр. 532
Рождение ребёнка
1923

Сын: Афанаскин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Афанаскина (Шустрова) Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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