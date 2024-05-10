Чернова (Игонтова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Игонтова) Анна Ивановна

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.01.1851 ст.

Дата смерти

15.04.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1851 ст.

Отец: Игин Иван Иванович

Мать: Игина Матрена Матвеевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-11-1834
Бракосочетание
Около 16.02.1869 ст.

Муж: Чернов Яков Михайлович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-12-775 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
22.09.1879 ст.

Сын: Чернов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Чернов Яков Михайлович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-327
Рождение ребёнка
04.04.1884 ст.

Сын: Чернов Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Чернов Яков Михайлович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-503
Рождение ребёнка
07.02.1888 ст.

Сын: Чернов Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Чернов Яков Михайлович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-659
Рождение ребёнка
03.04.1895 ст.

Сын: Чернов Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Чернов Яков Михайлович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-936
Смерть
15.04.1918 ст.
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-2351
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