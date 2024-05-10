Чернова (Игонтова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.01.1851 ст.
Дата смерти15.04.1918 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1851 ст.
Отец: Игин Иван Иванович
Мать: Игина Матрена Матвеевна
ОГАОО-173-11-1834
Бракосочетание
Около 16.02.1869 ст.
ОГАОО-173-12-775 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
22.09.1879 ст.
Отец ребёнка: Чернов Яков Михайлович
ОГАОО-173-16-327
Рождение ребёнка
04.04.1884 ст.
Отец ребёнка: Чернов Яков Михайлович
ОГАОО-173-16-503
Рождение ребёнка
07.02.1888 ст.
Отец ребёнка: Чернов Яков Михайлович
ОГАОО-173-16-659
Рождение ребёнка
03.04.1895 ст.
Отец ребёнка: Чернов Яков Михайлович
ОГАОО-173-16-936
Смерть
15.04.1918 ст.
ОГАОО-173-16-2351