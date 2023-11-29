Хромушкин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хромушкина) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хромушкин Всеволод Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1899 ст.
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно