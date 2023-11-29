Хромушкин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромушкин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хромушкина) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хромушкин Всеволод Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1899 ст.

Сын: Хромушкин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Хромушкина (Зайцева - Предположительно) Мария Фёдоровна

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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