Краснов Леонид Антонович
Место рожденияд Леонтьево Костромская губерния Кологривский уезд Халбужская волость
Дата рождения06.08.1907
Дата смерти04.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907
Смерть
04.03.1942
Память народа политрук,командир взвода 436 стрелковый полк 155 стрелкового батальона, участник Ржевско-Вяземской операции проживал Москва мал.Комсомольский пер(Златоустьинский ) 4/12 кв 12