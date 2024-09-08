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Краснов Леонид Антонович

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Место рождения

д Леонтьево Костромская губерния Кологривский уезд Халбужская волость

Дата рождения

06.08.1907

Дата смерти

04.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907

Отец: Краснов Антон Алексеевич

Мать: Краснова (Беляева) Александра Федоровна

Смерть
04.03.1942
Память народа политрук,командир взвода 436 стрелковый полк 155 стрелкового батальона, участник Ржевско-Вяземской операции проживал Москва мал.Комсомольский пер(Златоустьинский ) 4/12 кв 12

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