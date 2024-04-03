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Запруднев Александр Николаевич
Запруднев Александр Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.1961
Пол
Мужской
Отец
Запруднев Николай Иванович
1940 г.р.
Мать
Запруднева (Полищук) Елена Прокофьевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1961
Отец:
Запруднев Николай Иванович
Мать:
Запруднева Елена Прокофьевна
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