Блинова Наталья Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1894
Отец ребёнка: Блинов Пётр Маркелович
Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1882-1905 Vol. 876 стр 235 из 481
Смерть
Неизвестно