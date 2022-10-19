Блинова Наталья Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Наталья Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1866 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Пётр Маркелович

Рождение ребёнка
08.06.1894

Сын: Блинов Арсений Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Маркелович

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1882-1905 Vol. 876 стр 235 из 481
Смерть
Неизвестно

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