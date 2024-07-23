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Карманова Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Ефимий Александрович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Карманов Христофор Ефимович

Отец ребёнка: Карманов Ефимий Александрович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Карманов Климент Ефимович

Отец ребёнка: Карманов Ефимий Александрович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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