Карманова Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Карманов Христофор Ефимович
Отец ребёнка: Карманов Ефимий Александрович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Карманов Климент Ефимович
Отец ребёнка: Карманов Ефимий Александрович
Смерть
Неизвестно