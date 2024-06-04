Бабина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабина Евдокия

Бабина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Мина (Миней) Арефьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Бабин Митрофан Минин

Отец ребёнка: Бабин Мина (Миней) Арефьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.