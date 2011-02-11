Малышева (Короленко) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Короленко) Мария Николаевна

Место рождения

с. Павличи Клинцовский район Брянской области

Дата рождения

15.06.1914

Дата смерти

11.02.2011

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914

Отец: Короленок Николай Фомич

Мать: Короленок Анисия Моисеевна

с. Павличи Клинцовский район Брянской области
Рождение ребёнка
17.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышев Пётр Яковлевич

Россия, Саратовская область, Чапаевский район, с. Красновка
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
г. Орск, Оренбургская обл.
Смерть
11.02.2011
г.Орск Оренбургская область Россия
Причина смерти: в доме престарелых
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