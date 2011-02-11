Малышева (Короленко) Мария Николаевна
Место рожденияс. Павличи Клинцовский район Брянской области
Дата рождения15.06.1914
Дата смерти11.02.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914
с. Павличи Клинцовский район Брянской области
Рождение ребёнка
17.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малышев Пётр Яковлевич
Россия, Саратовская область, Чапаевский район, с. Красновка
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
г. Орск, Оренбургская обл.
Смерть
11.02.2011
г.Орск Оренбургская область Россия
Причина смерти: в доме престарелых