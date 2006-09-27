Копытцев Максим Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копытцев Максим Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2006

Отец: Копытцев Валерий Эмильевич

Мать: не указана

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