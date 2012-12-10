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Бубнов Андрей Васильевич

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Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

09.02.1960

Дата смерти

10.12.2012

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1960

Отец: Земляков Валентин Фадеевич

Мать: Макеева (Бубнова) Зоя Васильевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова (Ульянова) Ольга Владимировна

Развод
Неизвестно

Жена: Бубнова (Ульянова) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
23.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова (Ульянова) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
03.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова (Ульянова) Ольга Владимировна

Смерть
10.12.2012
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

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