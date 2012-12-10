Бубнов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1960
Дата смерти10.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бубнова (Ульянова) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
03.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бубнова (Ульянова) Ольга Владимировна
Смерть
10.12.2012