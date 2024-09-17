Грахов Диомид (Дементий) Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Грахов Гаврила Тимофеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грахова Степанида Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Грахова) Аграфена
Мать ребёнка: Грахова Степанида Филлиповна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Грахова Елена Диомидовна
Мать ребёнка: Грахова Степанида Филлиповна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Грахова) Олена
Мать ребёнка: Грахова Степанида Филлиповна
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Грахова Степанида Филлиповна
Рождение ребёнка
01.02.1841
Мать ребёнка: Грахова Степанида Филлиповна
Смерть
Неизвестно