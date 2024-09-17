Грахов Диомид (Дементий) Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грахов Диомид (Дементий) Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Грахов Гаврила Тимофеевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грахов Захар Диомидович

Мать ребёнка: Грахова Степанида Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грахова Степанида Филлиповна

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Грахова) Аграфена

Мать ребёнка: Грахова Степанида Филлиповна

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Грахова Елена Диомидовна

Мать ребёнка: Грахова Степанида Филлиповна

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Грахова) Олена

Мать ребёнка: Грахова Степанида Филлиповна

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Грахов Осип Диомидович

Мать ребёнка: Грахова Степанида Филлиповна

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1841

Сын: Грахов Семен Диомидович

Мать ребёнка: Грахова Степанида Филлиповна

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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