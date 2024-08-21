Варвара Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Давыдовна

Варвара Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1690

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1690 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1706

Сын: Алексей Осипович

Отец ребёнка: Осип Терентьевич

Федяево, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1706

Муж: Осип Терентьевич

Федяево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Петр Осипович

Отец ребёнка: Осип Терентьевич

Федяево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Иван Осипович

Отец ребёнка: Осип Терентьевич

Федяево, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1722
Федяево, Свердловский район, Северный край
496 19 92. 952 об стр. Деревня Федяево. Осип Терентьевич и его жена Варвара. Их дети Алексей и Иван. У Алексея жена Ксения. 1722г.
Смерть
После 1729
Федяево, Шуйский район, Северный край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.