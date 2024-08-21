Варвара Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1690
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1706
Сын: Алексей Осипович
Отец ребёнка: Осип Терентьевич
Бракосочетание
До 1706
Муж: Осип Терентьевич
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Петр Осипович
Отец ребёнка: Осип Терентьевич
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Иван Осипович
Отец ребёнка: Осип Терентьевич
Упоминание
Около 1722
Федяево, Свердловский район, Северный край
496 19 92. 952 об стр. Деревня Федяево. Осип Терентьевич и его жена Варвара. Их дети Алексей и Иван. У Алексея жена Ксения. 1722г.
Смерть
После 1729