Махомет Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махомет Дмитрий
Мать ребёнка: Гром Ядвига Станиславовна
Рождение ребёнка
23.12.1979
Дочь: Махомет Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Гром Ядвига Станиславовна
Рождение ребёнка
20.05.1983
Сын: Махомет Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Мосты, Мостовский район, Гродненская область