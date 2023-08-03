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Махомет Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махомет Дмитрий

Мать ребёнка: Гром Ядвига Станиславовна

Рождение ребёнка
23.12.1979

Дочь: Махомет Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Гром Ядвига Станиславовна

Рождение ребёнка
20.05.1983

Сын: Махомет Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Мосты, Мостовский район, Гродненская область

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