Павлов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стецюк (Павлова) Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Павлова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Павлова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Павлова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Павлова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павлова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Павлова Елизавета
Шульгино, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно