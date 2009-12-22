Karimov Davlat — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karimov Davlat

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1962

Дата смерти

22.12.2009

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1938 г.р.

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Imomova) Zulfiya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Badirova) Gulsara

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Badirova) Gulsara

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Badirova) Gulsara

Смерть
22.12.2009

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