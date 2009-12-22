Karimov Davlat
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1962
Дата смерти22.12.2009
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: (Imomova) Zulfiya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Badirova) Gulsara
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Badirova) Gulsara
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Badirova) Gulsara
Смерть
22.12.2009