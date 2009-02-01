Никулина (Панкова) Зоя Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Панкова) Зоя Афанасьевна

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.02.1922 ст.

Дата смерти

?.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1922 ст.

Отец: Панков Афанасий Гаврилович

Мать: Панкова Мария Александровна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.07.1948

Сын: Никулин Игорь Евгеньевич

Отец ребёнка: Никулина Евгений Сергеевич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
?.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулина Евгений Сергеевич

Развод
Вычислено 1963

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулина Евгений Сергеевич

Смерть
?.02.2009
Москва, город федерального значения Москва
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