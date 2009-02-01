Никулина (Панкова) Зоя Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1922 ст.
Дата смерти?.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1922 ст.
Рождение ребёнка
?.07.1948
Отец ребёнка: Никулина Евгений Сергеевич
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
?.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулина Евгений Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.2009
Москва, город федерального значения Москва