Балиоз (Бартулева) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балиоз (Бартулева) Ирина Петровна

Место рождения

Алмазный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

25.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1967

Отец: Бартулев Пётр Макарович

Мать: Бартулева (Видимкина) Любовь Петровна

Алмазный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
17.06.1990

Дочь: Балиоз Мария Александровна

Отец ребёнка: Балиоз Александр Владиирович

Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
07.03.1995

Дочь: Балиоз Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Балиоз Александр Владиирович

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