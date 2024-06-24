Балиоз (Бартулева) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения25.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1967
Рождение ребёнка
17.06.1990
Дочь: Балиоз Мария Александровна
Отец ребёнка: Балиоз Александр Владиирович
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
07.03.1995
Дочь: Балиоз Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Балиоз Александр Владиирович