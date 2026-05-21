Графиня Шереметева (Шереметева) АННА СЕРГЕЕВНА
женский, родилась 16.05.1811
умерла 11.06.1849
Супруги
Граф Шереметев ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ03.02.1803 г.р.
Дети
Граф Шереметев СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ14.11.1844 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1837
Рождение ребёнка
14.11.1844
Сын: Граф Шереметев СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Отец ребёнка: Граф Шереметев ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Смерть
11.06.1849