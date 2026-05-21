Графиня Шереметева (Шереметева) АННА СЕРГЕЕВНА 16.05.1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Графиня Шереметева (Шереметева) АННА СЕРГЕЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 16.05.1811

умерла 11.06.1849

Супруги
Граф Шереметев ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ03.02.1803 г.р.
Дети
Граф Шереметев СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ14.11.1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.1837

Муж: Граф Шереметев ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
14.11.1844

Сын: Граф Шереметев СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Граф Шереметев ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Смерть
11.06.1849

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