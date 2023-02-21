Кирста Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805 ст.
Отец ребёнка: Кирста Игнат Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1806 ст.
Сын: Кирста Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Кирста Игнат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирста Игнат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно