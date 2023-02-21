Кирста Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирста Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Кирста Яков Игнатьевич

Отец ребёнка: Кирста Игнат Иванович

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.02.1806 ст.

Сын: Кирста Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Кирста Игнат Иванович

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Кирста Игнат Иванович

Хорол, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирста Игнат Иванович

Смерть
Неизвестно
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