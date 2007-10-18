Литвина (Скитневская) Мария
Место рожденияг. Иркутск
Дата рождения07.07.1973
Дата смерти18.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1973
Отец: Скитневский Яков
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.08.1992
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.10.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно