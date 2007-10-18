Литвина (Скитневская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Скитневская) Мария

Место рождения

г. Иркутск

Дата рождения

07.07.1973

Дата смерти

18.10.2007

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1973

Отец: Скитневский Яков

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.08.1992

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.10.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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