Тарасова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Тарасов Федор Диомидович

Отец ребёнка: Тарасов Диамид

Рождение ребёнка
30.09.1901

Дочь: Тарасова София Диомидовна

Отец ребёнка: Тарасов Диамид

Рождение ребёнка
1905

Сын: Тарасов Василий Диомидович

Отец ребёнка: Тарасов Диамид

Рождение ребёнка
1911

Сын: Тарасов Сергей Диомидович

Отец ребёнка: Тарасов Диамид

Рождение ребёнка
1939

Сын: Тарасов Генадий Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Диомидович

Смерть
Неизвестно
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