Тарасова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Диамид
Рождение ребёнка
30.09.1901
Дочь: Тарасова София Диомидовна
Отец ребёнка: Тарасов Диамид
Рождение ребёнка
1905
Сын: Тарасов Василий Диомидович
Отец ребёнка: Тарасов Диамид
Рождение ребёнка
1911
Сын: Тарасов Сергей Диомидович
Отец ребёнка: Тарасов Диамид
Рождение ребёнка
1939
Сын: Тарасов Генадий Федорович
Отец ребёнка: Тарасов Федор Диомидович
Смерть
Неизвестно