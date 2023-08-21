Клинова (Павлова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.04.1890
Рождение ребёнка
23.01.1891
Отец ребёнка: Клинов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.04.1892
Сын: Клинов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Клинов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.07.1897
Сын: Клинов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Клинов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.10.1901
Дочь: Фадеева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Клинов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.11.1903
Сын: Клинов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Клинов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинов Алексей
Отец ребёнка: Клинов Николай Дмитриевич
Смерть
1942
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, братская могила