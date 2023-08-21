Клинова (Павлова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинова (Павлова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.04.1890

Муж: Клинов Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.01.1891

Сын: Клинов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Клинов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Клинов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Клинов Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.07.1897

Сын: Клинов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Клинов Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.10.1901

Дочь: Фадеева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Клинов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.11.1903

Сын: Клинов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Клинов Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинов Алексей

Отец ребёнка: Клинов Николай Дмитриевич

Смерть
1942
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Волковское кладбище, братская могила
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