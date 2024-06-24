Зимин Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимин Дмитрий Евгеньевич

Зимин Дмитрий Евгеньевич

avatar

Место рождения

Забайкальский край

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зимина (Чумилина) Апросинья Архиповна

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
19.02.1963

Жена: Зимина (Чумилина) Апросинья Архиповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.