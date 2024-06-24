Зимин Дмитрий Евгеньевич
Место рожденияЗабайкальский край
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зимина (Чумилина) Апросинья Архиповна
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
19.02.1963
Смерть
Неизвестно