Хайрутдинов Фейзрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрутдинов Фейзрахман

Место рождения

Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Кр. Горка

Дата рождения

1907

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайретдинова Арифя

Военная служба
Неизвестно
Хайрутдинов Фейзрахман Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Кр. Горка Дата и место призыва: Кзыл-Октябрьский ... Показать все
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайретдинова Арифя

Рождение ребёнка
03.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайретдинова Арифя

Смерть
1946

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