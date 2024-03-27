Хайрутдинов Фейзрахман
Место рожденияГорьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Кр. Горка
Дата рождения1907
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хайретдинова Арифя
Военная служба
Неизвестно
Хайрутдинов Фейзрахман Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Кр. Горка Дата и место призыва: Кзыл-Октябрьский ... Показать все
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайретдинова Арифя
Рождение ребёнка
03.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайретдинова Арифя
Смерть
1946