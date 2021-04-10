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Федотова Дарья Игоревна

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Место рождения

Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд

Дата рождения

10.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.2021

Отец: Федотов Игорь Александрович

Мать: Федотова Юлия Сергеевна

Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд
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