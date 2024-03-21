Синклитикия Писарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Писарев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.05.1903
Дочь: Писарева Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Писарев Козьма Семёнович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно