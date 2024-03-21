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Синклитикия Писарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Писарев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1902

Сын: Писарев Капитон Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.05.1903

Дочь: Писарева Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Писарев Козьма Семёнович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Писарев Николай Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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