Коновалов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Александр Михайлович

Коновалов Александр Михайлович

Место рождения

Россия, Курганская область, Кировский район, д. Плетни

Дата рождения

15.09.1919

Дата смерти

27.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1919

Отец: Коновалов Михаил Александрович

Мать: Коновалова (Банникова) Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова (Затеева) Анна Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1948

Дочь: Христофорова (Коновалова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Коновалова (Затеева) Анна Андриановна

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Коновалов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Коновалова (Затеева) Анна Андриановна

Рождение ребёнка
06.11.1952

Сын: Коновалов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Коновалова (Затеева) Анна Андриановна

Рождение ребёнка
15.06.1954

Дочь: Масасина (Коновалова) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Коновалова (Затеева) Анна Андриановна

Смерть
27.04.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.