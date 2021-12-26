Коновалов Александр Михайлович
Место рожденияРоссия, Курганская область, Кировский район, д. Плетни
Дата рождения15.09.1919
Дата смерти27.04.1991
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1948
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Коновалов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Коновалова (Затеева) Анна Андриановна
Рождение ребёнка
06.11.1952
Сын: Коновалов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Коновалова (Затеева) Анна Андриановна
Рождение ребёнка
15.06.1954
Смерть
27.04.1991