Афонина Праскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Афонина) Авдотья Яковлева
Отец ребёнка: Афонин Яков Гавриилов
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Афонин Яков Гавриилов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Афонин Федот Яковлев
Отец ребёнка: Афонин Яков Гавриилов
Смерть
1779