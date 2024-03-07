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Афонина Праскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Яков Гавриилов

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Афонина) Авдотья Яковлева

Отец ребёнка: Афонин Яков Гавриилов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Афонин Галактион Яковлев

Отец ребёнка: Афонин Яков Гавриилов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Афонин Федот Яковлев

Отец ребёнка: Афонин Яков Гавриилов

Смерть
1779

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