Сыробоярская (Бондарева) Мария Мартиниановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыробоярская (Бондарева) Мария Мартиниановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1886

Сын: Сыробоярский Борис Владимирович

Отец ребёнка: Сыробоярский Владимир Александрович

Рождение ребёнка
09.07.1889

Сын: Сыробоярский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сыробоярский Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыробоярский Владимир Александрович

Смерть
27.03.1947
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