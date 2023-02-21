Сыробоярская (Бондарева) Мария Мартиниановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.1886
Сын: Сыробоярский Борис Владимирович
Отец ребёнка: Сыробоярский Владимир Александрович
Рождение ребёнка
09.07.1889
Сын: Сыробоярский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сыробоярский Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1947