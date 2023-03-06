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Головин Матфей Силович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Головин Сила Павлович

Мать: Головина Ксения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Петр Матфеев

Мать ребёнка: Головина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Авраам Матфеев

Мать ребёнка: Головина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Головина) Агафья Матфеева

Мать ребёнка: Головина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Головин Карп Матфеев

Мать ребёнка: Головина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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