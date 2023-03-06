Головин Матфей Силович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Головин Сила Павлович
Мать: Головина Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Петр Матфеев
Мать ребёнка: Головина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Головина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Головина) Агафья Матфеева
Мать ребёнка: Головина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Головин Карп Матфеев
Мать ребёнка: Головина Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно