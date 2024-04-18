Анна Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Пимен
Мать: не указана
Мензелинской округи деревни Балутаева?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Михаилов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии Семена Михайлова жена Анна Пименова,взята в той же мензелинской округи деревни Балутаева? за крестьянина
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Марина Семенова
Отец ребёнка: Семен Михаилов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии