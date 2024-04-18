Анна Пименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Пимен

Мать: не указана

Мензелинской округи деревни Балутаева?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Михаилов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии Семена Михайлова жена Анна Пименова,взята в той же мензелинской округи деревни Балутаева? за крестьянина
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Марина Семенова

Отец ребёнка: Семен Михаилов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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