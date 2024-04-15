Белокур Демид Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1903 ст.
Дата смерти16.03.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1903 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS79-9?i=652&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
15.08.1903 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
16.03.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQB-B?i=704&cc=3511744&cat=1008700