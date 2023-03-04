Тюкалов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Тюкалов Тихон
Мать: Тюкалова Дарья Фёдорова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Тюкалова Елена
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Тюкалова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюкалова Елена
Смерть
После 1816