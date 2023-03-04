Тюкалов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Тюкалов Тихон

Мать: Тюкалова Дарья Фёдорова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Тюкалова Елена

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Тюкалова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Васса Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Елена

Смерть
После 1816
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