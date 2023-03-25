Серегина Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегина Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1982

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

Лс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1982

Отец: Серегин Виктор Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.2008

Сын: Серегин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Моисеев Михаил Викторович

Рождение ребёнка
26.05.2016

Дочь: Моисеева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Моисеев Михаил Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Михаил Викторович

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