Серегина Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1982
Отец: Серегин Виктор Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.2008
Сын: Серегин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Моисеев Михаил Викторович
Рождение ребёнка
26.05.2016
Дочь: Моисеева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Моисеев Михаил Викторович
Бракосочетание
Неизвестно