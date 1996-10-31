Городнова (Зорина) Антонина Мефодьевна (Николаевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городнова (Зорина) Антонина Мефодьевна (Николаевна)

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

10.11.1919

Дата смерти

31.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1919

Отец: Зорин Мефодий Иванович

Мать: Воробьева (Тараканова) Мария Андреевна

Самара, Самара, Самарская область
Запись о рождении сделана 22.01.1922
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городнов Димитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городнов Валерий Димитриевич

Отец ребёнка: Городнов Димитрий Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1950

Дочь: Кувитанова (Городнова) Лариса Димитриевна

Отец ребёнка: Городнов Димитрий Иванович

Смерть
31.10.1996

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