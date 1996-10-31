Городнова (Зорина) Антонина Мефодьевна (Николаевна)
Место рождения
Дата рождения10.11.1919
Дата смерти31.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1919
Запись о рождении сделана 22.01.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городнов Валерий Димитриевич
Отец ребёнка: Городнов Димитрий Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1950
Дочь: Кувитанова (Городнова) Лариса Димитриевна
Отец ребёнка: Городнов Димитрий Иванович
Смерть
31.10.1996