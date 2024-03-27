Шарафутдинов Зарраф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарафутдинов Зарраф

Шарафутдинов Зарраф

Место рождения

д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР

Дата рождения

1917

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
29.08.1941

Дочь: Халитова Халида Заррафовна

Мать ребёнка: Шарафутдинова Зайтуна Биктимировна

Айдарали
Развод
Неизвестно

Жена: Шарафутдинова Зайтуна Биктимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиязетдинова Фарида Заррафовна

Мать ребёнка: Шарафутдинова Зайтуна Биктимировна

с.Стерлибашево Стерлибашевского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарафутдинова Зайтуна Биктимировна

Смерть
1994
с.Айдарали, Стерлибашевского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Айдарали, Стерлибашевского района, РБ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close