Шарафутдинов Зарраф
Место рожденияд.Айдарали, Стерлибашевского района, БАССР
Дата рождения1917
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1941
Дочь: Халитова Халида Заррафовна
Мать ребёнка: Шарафутдинова Зайтуна Биктимировна
Айдарали
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиязетдинова Фарида Заррафовна
Мать ребёнка: Шарафутдинова Зайтуна Биктимировна
с.Стерлибашево Стерлибашевского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994
с.Айдарали, Стерлибашевского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Айдарали, Стерлибашевского района, РБ, РФ