Бабич (Духович) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1976
Отец: Духович Иван Степанович
Мать: Духович Тамара Егоровна
Рождение ребёнка
15.11.2007
Дочь: Бабич Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Бабич Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабич Дарья Романовна
Отец ребёнка: Бабич Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабич Роман