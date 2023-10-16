Бабич (Духович) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич (Духович) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1976

Отец: Духович Иван Степанович

Мать: Духович Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
15.11.2007

Дочь: Бабич Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Бабич Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабич Дарья Романовна

Отец ребёнка: Бабич Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабич Роман

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