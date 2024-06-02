Пикулин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикулина Серафима Сергеевна
Мать ребёнка: Пикулина Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикулина София Сергеевна
Мать ребёнка: Пикулина Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пикулина Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикулина Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Пикулина Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикулина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Пикулина Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пикулина Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пикулина Надежда Юрьевна