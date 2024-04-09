Огрофена Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1645
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микишка Кондратьев
Отец ребёнка: Касьянка Ананьин
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)
Отец ребёнка: Касьянка Ананьин
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Афонка
Отец ребёнка: Касьянка Ананьин
Рождение ребёнка
Около 1682
Сын: Игнатей Касьянов
Отец ребёнка: Касьянка Ананьин
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Родион Касьянов
Отец ребёнка: Касьянка Ананьин
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Алексашка Касьянов
Отец ребёнка: Касьянка Ананьин