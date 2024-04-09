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Огрофена Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1645

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микишка Кондратьев

Отец ребёнка: Касьянка Ананьин

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)

Отец ребёнка: Касьянка Ананьин

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Афонка

Отец ребёнка: Касьянка Ананьин

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Игнатей Касьянов

Отец ребёнка: Касьянка Ананьин

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Родион Касьянов

Отец ребёнка: Касьянка Ананьин

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Алексашка Касьянов

Отец ребёнка: Касьянка Ананьин

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