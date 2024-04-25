Анна(анисья) Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна(анисья) Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Степанович (стефанович)

Бракосочетание
18.01.1848

Муж: не указан

Тропарево, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Щербаков Козьма(Косьма,кузьма) григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Степанович (стефанович)

Тропарево, Зюзинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно

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