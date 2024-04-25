Анна(анисья) Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1848
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Щербаков Козьма(Косьма,кузьма) григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Степанович (стефанович)
Смерть
Неизвестно