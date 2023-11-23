Иван Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван Стефанович (1745 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Семеновского Ярославского уезда. Жена его Евдокия Васильевна (1750-?), дочь священника Василия Григорьевича. Дети: А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Алексей Иванович (1771 - ?) Родился в семье дьячка села села Семеновского Ярославского уезда Ивана Стефановича. В 1792 году рукоположен во диакона к Петропавловской при Мануфактурах церкви г.Ярославля... Показать все
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Василий Иванович (1774 - ?) Родился в семье дьячка села Семеновского Ярославского уезда Ивана Стефановича. Обучался в семинарии. 14 ноября 1792 года определен во дьячка к церкви села Щекотова Ярославс... Показать все
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1789

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно

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