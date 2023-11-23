Иван Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Иван Стефанович (1745 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Семеновского Ярославского уезда. Жена его Евдокия Васильевна (1750-?), дочь священника Василия Григорьевича. Дети: А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Алексей Иванович (1771 - ?) Родился в семье дьячка села села Семеновского Ярославского уезда Ивана Стефановича. В 1792 году рукоположен во диакона к Петропавловской при Мануфактурах церкви г.Ярославля... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Василий Иванович (1774 - ?) Родился в семье дьячка села Семеновского Ярославского уезда Ивана Стефановича. Обучался в семинарии. 14 ноября 1792 года определен во дьячка к церкви села Щекотова Ярославс... Показать все
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно