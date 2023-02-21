Кирста Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1840 и 1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.02.1867 ст.
Дочь: Жигадло Мария Наумовна
Отец ребёнка: Кирста Наум Яковлевич
Рождение ребёнка
25.08.1868 ст.
Отец ребёнка: Кирста Наум Яковлевич
Рождение ребёнка
08.02.1874 ст.
Отец ребёнка: Кирста Наум Яковлевич
Рождение ребёнка
29.12.1876 ст.
Отец ребёнка: Кирста Наум Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880 ст.
Сын: Кирста Александр Наумович
Отец ребёнка: Кирста Наум Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирста Петр Наумович
Отец ребёнка: Кирста Наум Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно