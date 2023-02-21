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Кирста Александра Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1840 и 1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1867 ст.

Дочь: Жигадло Мария Наумовна

Отец ребёнка: Кирста Наум Яковлевич

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.08.1868 ст.

Сын: Кирста Адриан Наумович

Отец ребёнка: Кирста Наум Яковлевич

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.02.1874 ст.

Сын: Кирста Евгений Наумович

Отец ребёнка: Кирста Наум Яковлевич

Рождение ребёнка
29.12.1876 ст.

Сын: Кирста Владимир Наумович

Отец ребёнка: Кирста Наум Яковлевич

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880 ст.

Сын: Кирста Александр Наумович

Отец ребёнка: Кирста Наум Яковлевич

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Петр Наумович

Отец ребёнка: Кирста Наум Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирста Наум Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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