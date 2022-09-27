Прутовых Дмитрий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1981
Отец: Прутовых Евгений Вадимович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.03.2002
Жена: не указана
Бракосочетание
26.04.2002
Жена: скрыто настройками приватности
Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.10.2002
Сын: Прутовых Денис Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.2010
Дочь: Прутовых Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности