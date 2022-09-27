Прутовых Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прутовых Дмитрий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1981

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1981

Отец: Прутовых Евгений Вадимович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.03.2002

Жена: не указана

Бракосочетание
26.04.2002

Жена: скрыто настройками приватности

Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.10.2002

Сын: Прутовых Денис Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.2010

Дочь: Прутовых Софья Дмитриевна

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